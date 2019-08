Lazio - Roma, all'Olimpico il Derby d'estate arrivato troppo presto

Domenica 1 Settembre, nella seconda giornata di campionato andrà in scena allo Stadio Olimpico alle ore 18 un inusuale derby d'estate con Lazio e Roma pronte ad affrontarsi per portare a casa i tre punti nella stracittadina. Le due squadre arrivano a quest‘incontro con due aspetti psicologici molto diversi: la Lazio arriva da una perentoria vittoria per tre a zero in casa della Sampdoria a Genova con una partita dominata in lungo e in largo per tutto l'arco dei novanta minuti, mentre la Roma ci arriva dal pareggio tre a tre all ‘Olimpico contro il Genoa, dopo che per ben tre volte era passata in vantaggio e sempre rimontata dalla squadra ligure, uscendone poi a fine partita con i primi fischi stagionali del tifo giallorosso.

Ma è pur vero che nonostante quel che dice qualche addetto ai lavori, questa non è una partita come le altre. Puoi arrivarci anche al massimo della forma e con tutti i giocatori a disposizione ma quello che conta è avere le giuste motivazioni e la giusta cattiveria agonistica per fare tua la partita. Come stanno le due squadre? La Lazio recupererà sicuramente a centrocampo Lucas Leiva ma sarà comunque in dubbio sino all ‘ultimo momento con Parolo, recuperato anche Caicedo che si è allenato con il gruppo e a differenza di domenica scorsa che sedeva in panchina ma non era utilizzabile, stavolta può anche subentrare.

La squadra giallorossa allenata da Fonseca dovrebbe invece a differenza di domenica con il Genoa spostare Zappacosta sulla linea difensiva e a sua volta Florenzi a centrocampo, con Diawara e Veretout che scalpitano per avere un posto tra i titolari, per il resto tutto confermato. Ci si aspetta sicuramente una grande cornice di pubblico con i settori dei tifosi della Lazio, distinti nord e curva nord già esauriti, così come la curva sud da parte giallorossa.