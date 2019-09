Temptation Island, Massimo Colantoni si è fidanzato con una tentatrice FOTO

Li abbiamo conosciuti durante la sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Vi ricordate come sono andate le cose tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis? Lui si è interessato da subito alla single Federica, salvo poi continuare la sua conoscenza con la tentatrice Elena Cianni, di Valmontone (RM). Al weekend da sogno con quest’ultima, però, Massimo ha deciso di interrompere la conoscenza. Ilaria, invece, nel villaggio delle fidanzate si è legata molto al single Javier, il quale l’ha anche portata a conoscere la sua famiglia. Al falò di confronto finale, mentre Massimo voleva tornare insieme a Ilaria, lei ha deciso di uscire da single, non avendo più fiducia e sentimento nei confronti di Massimo.

Usciti separati, non si sono però buttati subito in nuove frequentazioni, hanno cercato prima di provare a ricucire la loro storia, anche se con scarsi risultati. L’imprenditore romano si è consolato grazie ai nuovi amici che gli ha regalato il programma guidato da Filippo Bisciglia: in particolare con Vittorio Collina e Arcangelo Bianco e un gruppo di ex tentatrici, tra cui la nuova tronista Sara Tozzi, si sono fatti un tatuaggio insieme e hanno trascorso l’estate insieme tra una notte brava e una giornata al mare.

E’ in questo periodo che Massimo ha potuto conoscere meglio Sonia Onelli, con cui ha trovato una particolare alchimia. La 29enne, che ha coltivato per anni la sua passione per la danza, trasformandola nella sua professione, è finita al centro della cronaca nelle scorse settimane per uno spiacevole episodio: il figlio di un noto ristoratore della Capitale è finito nei guai per averle fatto dello stalking.

Lo scorso giovedì, 29 agosto, nello studio di Uomini e Donne, Massimo e Ilaria hanno avuto l’ennesimo confronto e hanno raccontato come sono andate le cose nelle ultime settimane. Il sito di gossip IsaeChia.it ci ha informato che Ilaria ha ammesso di essersi riavvicinata a Massimo dopo la fine del programma, ma avendo visto un suo cambiamento ha deciso di interrompere definitivamente. Massimo ha continuato a scriverle per un po’ di tempo dicendo che gli mancava, ma nel frattempo ha frequentato altre ragazze.

Infatti, Massimo ha annunciato di essersi fidanzato con un’ex tentatrice del villaggio. Non si tratta né di Federica, né di Elena, ma bensì di Sonia Onelli. Quest’ultima è la ragazza che Arcangelo ha baciato di nascosto quando credeva di non essere ripreso dalle telecamere. Sonia, presente in studio, ha anche confessato di essere già stata a casa di Massimo. La Teolis, dopo aver appreso la notizia in puntata, ha commentato anche con una Instagram Story: “La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici”.