Lazio. Previsioni Meteo. Temperature in calo e tendenza a tempo più stabile

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 settembre, per il territorio della regione Lazio prevedono al mattino tempo stabile ma con nubi in aumento; ancora instabilità con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, e localmente intense, soprattutto sulle aree interne e montuose e nelle ore pomeridiane serale, migliora in nottata. Temperature in lieve generale diminuzione; venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mar Tirreno poco mosso al mattino, mosso il pomeriggio e molto mosso la sera.

Previsioni meteo per domani, martedì 3 settembre 2019

Tempo nel complesso stabile a eccezione di residua instabilità pomeridiana sui settori appenninici e meridionali con possibilità di brevi rovesci e temporali. Temperature in ulteriore calo; venti deboli o moderati da sud o sud-est sui settori meridionali e da nord-est sulle aree settentrionali. Mar Tirreno molto masso ma tendente a mosso sotto costa.