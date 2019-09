Ripresa circolazione ferroviaria fra Ciampino e Colleferro, e Ciampino - Albano

È ripresa oggi, come programmato, la circolazione ferroviaria fra Ciampino e Colleferro-Segni-Paliano, linea Roma-Cassino (Fl6), e fra Ciampino e Albano Laziale, linea Roma-Albano (Fl4), a conclusione degli interventi di potenziamento infrastrutturale. Il traffico ferroviario era stato sospeso il 3 agosto per consentire i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), per l'incremento dell'affidabilità dell'infrastruttura, il miglioramento della puntualità e della regolarità del servizio ferroviario. I lavori, investimento complessivo oltre 16 milioni di euro, sono stati eseguiti da circa 300 fra tecnici e operai di Rfi e delle ditte appaltatrici.

LINEA ROMA-CASSINO (FL6).

Gli interventi sono serviti per incrementare gli standard di affidabilità e regolarità dell'infrastruttura ferroviaria: rinnovati otto chilometri di binario (rotaie, traverse e pietrisco) tra le stazioni di Valmontone e Colleferro; adeguati i binari nella stazione di Zagarolo, attività propedeutica al rinnovo di sei scambi programmato entro il mese di ottobre; realizzato il rinnovo completo delle strutture di supporto con sostituzione della linea elettrica e svolte attività preventive di contenimento del dissesto idrogeologico.

Inoltre, è stato realizzato il consolidamento di due cavalcavia e completata la prima fase di intervento per l'incremento prestazionale nelle tre gallerie Colonna, Olmata e Docciarello che, al termine dei lavori, consentiranno il passaggio dei treni che trasportano carri con container High Cube. Circa 200 i tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnati giornalmente in cantiere. Investimento complessivo di 14 milioni di euro.

LINEA ROMA-ALBANO LAZIALE (FL4).

I lavori hanno visto l'adeguamento del tracciato, con l'abbassamento del binario della linea da Albano Laziale a Ciampino, che permetterà l'incremento della regolarità ed il miglioramento della gestione della circolazione sulla linea Fl4 sia verso Albano Laziale che verso Velletri. Con l'occasione è stato realizzato anche il rinnovo del binario e della linea elettrica nella tratta interessata. Sono stati 70 i tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnati ogni giorno in cantiere. Investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro. (Comunicati/Dire)