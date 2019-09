Incidente sul lavoro. Fondi, 65enne muore dopo un'esplosione. Ferito il figlio

Tragedia sul lavoro a Fondi: un uomo di 65 anni è morto. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre. Non sono chiare le cause del dramma; stando alle informazioni trapelate, l’uomo, titolare di una ditta, era in azienda con il figlio, rimasto ferito, quando (forse) a causa di un’esplosione, sono stati entrambi colpiti dalle conseguenze dell'esplosione. Immediato l’allarme e l’arrivo degli operatori sanitari, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli Agenti del commissariato di Polizia di Fondi e i Carabinieri della locale compagnia. Il caso è in mano alla magistratura, che dovrà fare chiarezza.