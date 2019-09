Governo Giuseppe Conte bis, ecco i Ministri del nuovo esecutivo M5S - Pd

Il premier Giuseppe Conte nel pomeriggio di oggi si è recato al Quirinale per consegnare la lista dei Ministri al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Governo Conte (bis), conta su due riconferme, Bonafede e Costa, su un Ministro che cambia dicastero, Di Maio, e s7 donne su 21 Ministeri. In totale, 10 ;inistri sono del Movimento 5 Stelle, 9 del Partito Democratico, 1, Speranza di Liberi e Uguali e un altro, Luciana Lamorgese, è tecnico. Domani, giovedì 5 agosto, alle 10:00, i Ministri giureranno al Quirinale davanti al Capo dello Stato.

Ecco la nuova squadra di Governo

Il premier Giuseppe Conte sarà affiancato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio (M5S); dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese (tecnico); dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S); dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd); dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri (Pd); dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli (M5S); dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova (Pd); dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa (M5S); Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli (Pd); Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo (M5S); Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti (M5S); Ministro per i Beni Culturali e il Turismo Dario Franceschini (Pd); ministro della Salute Roberto Speranza (LeU). Riccardo Fraccaro (M5S) sarà sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

I ministri senza portafoglio

Federico D’Incà (M5S), Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Paola Pisano (M5S), Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione (nuovo dicastero); Fabiana Dadone (M5S), Ministro per la Pubblica amministrazione; Francesco Boccia (Pd), Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; Giuseppe Provenzano (Pd), Ministro per il Sud; Vincenzo Spadafora (M5S), Ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport; Elena Bonetti (Pd), Ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità; Enzo Amendola (Pd), Ministro per gli Affari Europei.