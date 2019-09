Latina, donna cade da tromba delle scale da ottavo piano in viale Nervi e muore

Un dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 5 settembre nel comune di Latina. Una donna è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo in viale Nervi. Gli agenti della Squadra Volante della Polizia si sono portati sul posto insieme con i sanitari del 118, i quali non hanno potuto prestare soccorso alla povera donna, essendo praticamente morta sul colpo. Sul luogo è sopraggiunta anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Gli inquirenti ipotizzano il suicidio della vittima.