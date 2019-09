Altro che blu elettrico di Teresa Bellanova, c'è chi fa vedere i sorci verdi

Altro che donne vestite male. Anche gli uomini non scherzano. Eppure per loro dovrebbe essere più facile indossare cose decenti. Giacca e cravatta e via. Niente di complicato. Brutte figure non si dovrebbero rischiare. E invece non è così, c'è sempre qualche novello Valentino che vuole strafare. Basta vedere cosa hanno avuto il coraggio di mettersi addosso alcuni politici italiani, più o meno famosi. Ecco alcuni esempi di onorevoli diversamente eleganti. Al mare o in Parlamento non fa molto differenza. Lo stile ce l'hai o non ce l'hai.

Marco Scibona



Gianluca Buonanno



Se poi facciamo un salto nel passato, o andiamo fuori dalle aule parlamentari, di esempi stravaganti ne troviamo diversi.

Roberto Formigoni



Matteo Salvini



Mario Borghezio