Incidente sulla via Ariana tra Lariano e Velletri. Morto 47enne di Artena

Ennesima tragedia della strada all'alba su via Ariana, la strada che congiunge Velletri con Lariano. Una Volkswagen Polo e una Renault Kangoo, che viaggiavano su direzioni opposte si sono scontrate frontalmente, all'uscita di una curva. Il bilancio dell'incidente è tragico, ferito grave il 19enne che guidava la Polo trasportato in ospedale al pronto soccorso di Velletri, mentre l'uomo che era a bordo del furgone da lavoro è deceduto sul colpo. Per estrarre dalla lamiere contorte i due conducenti sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Secondo quando riportato da Castelli Notizie a perdere la vita F.P. 47enne di Artena. Mentre il giovane conducente della Polo S.V. di Lariano di origine romena.

*Foto Luciano Sciurba