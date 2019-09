Fabio Sanfilippo si confessa: sono leghista. E Matteo Salvini vola nei sondaggi

Il giornalista, quasi sicuramente iscritto alla lega da anni, ha pensato bene di dare una mano alla popolarità di Salvini, in crisi nelle ultime settimane, con dichiarazioni chock in modo da colpire il più possibile l'opinione pubblica. "Non hai un lavoro, non sai fare niente, certo stai in parlamento, ma con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi ti spari nemico mio". Firmato: Fabio Sanfilippo, caporedattore di Radio 1.

Qualcosa di forte, dunque, per convincere anche i più scettici che Matteo è una vittima del sistema. La sua fuoriuscita dal Governo è stato un completto studiato a tavolino dagli altri partiti per eliminarlo. Ecco perchè tutti lo attaccano. Bisogna difenderlo. E quale miglior difesa dell'attacco?

Basta fare un post contro di lui e il gioco è fatto, si tornerà a parlare di Salvini. Vediamo un po': ecco questo può andar bene. "Tempo sei mesi ti spari nemico mio". Perfetto avrà pensato Sanfilippo, ma occorre calcare un po' più la mano, magari me la prendo con la figlia. E allora giù duro, dopo il suicidio " avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate".

Il giornalista non sembra nemmeno pentito. E perchè dovrebbe in fondo se serve alla comune causa leghista, tutto bene "Quel post lo riscriverei - ha detto Fabio Sanfilippo, in un'intervista all'Agi - senza citare la figlia di Salvini e chiarendo meglio il riferimento al suicidio del leader della Lega".

Più che professionista, dunque, leghista convinto.