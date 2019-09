Tragedia nella stazione di Ciampino: un uomo è stato travolto da un treno

Si è consumato poco prima di mezzogiorno l’episodio di cronaca che rende nero questo martedì 10 settembre. Nei pressi della stazione ferroviaria di Ciampino, infatti, un convoglio proveniente da Velletri e diretto a Roma (quello delle ore 11:00) ha investito una persona. Non è chiara la dinamica dell'investimento, ma i fatti sono accaduti nel tratto di linea che in entrata alla stazione ferroviaria di Ciampino corre parallela a quella per Albano Laziale.

"Quando ha visto un convoglio entrare in stazione - raccontano alcuni testimoni - l'uomo si è alzato e gli si è inginocchiato davanti, sul binario, ed ha aspettato di essere travolto". Sembrerebbe essere morto così l'uomo che questa mattina è stato travolto dal treno in arrivo da Velletri e che stava per fermarsi nella stazione di Ciampino sul binario 1 e quindi stava procedendo a velocità ridotta. Indosso non aveva documenti. Inutili anche le disperate manovre di frenatura in emergenza del macchinista che non ha potuto far niente per evitare l'uomo.

Sul posto sono subito intervenuti la POLFER, gli inquirenti e il magistrato per i rilievi. Il treno delle 11:55 da Velletri è stato garantito fino a Pavona, dove poi saranno istituiti i servizi sostitutivi. Già soppressi i treni in arrivo da Roma Tiburtina e Roma Termini per Velletri. La ferrovia è ora bloccata in due e fino a nuovo avviso le corse saranno garantite solo nei tratti Roma/Ciampino e Pavona/Velletri e viceversa. Sul sito di Trenitalia si parla di “riprogrammazione” del servizio, con i bus sostitutivi.