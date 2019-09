Moto Gp, San Marino: a Marquez il presente, a Quartararo il futuro

Ultimo giro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Fabio Quartararo davanti a Marc Marquez: il primo vicinissimo alla prima vittoria in carriera in MotoGP, il secondo pronto a mettere il sigillo al suo sesto titolo mondiale nella classe regina. Obiettivi molto diversi, per ora.

Il duello si è risolto in favore del Cabroncito, con un sorpasso da manuale alla staccata della Quercia: lo spagnolo, dopo due sconfitte brucianti all'ultimo giro in Austria e Gran Bretagna, non voleva perdere ancora una volta al fotofinish. Inoltre, il qui pro quo di sabato in qualifica è stato uno stimolo in più (come ha affermato nell'intervista dopo-gara) per vincere a casa Rossi.

Marquez ha fatto valere la maggior esperienza a questi livelli, e nonostante non avesse il passo gara dell'avversario, è riuscito a rimanere attaccato, lo ha studiato per un'intera gara prima di sferrare l'attacco decisivo. Una risposta per le rime da parte di Quartararo non è stata sufficiente.

Ma è solo un altro tassello nella costruzione di un campione: venerdì, intervistato da Guido Meda per Sky Sport, lo stesso Valentino Rossi ha dichiarato che "è una bella bega: ha un talento fuori dal comune. Nessuno si aspettava che potesse andare così veloce". La gara di oggi ha ricordato quella di Charles Leclerc in Austria quando, dopo una gara solida, all'ultimo giro gli è stata negata la vittoria dalla manovra di forza di Max Verstappen. "È questione di tempo, la vittoria arriverà". Ed effettivamente abbiamo visto l'esplosione del monegasco, chiamato non a caso "predestinato". Parallelamente anche Fabio Quartararo è destinato ad un futuro simile.

Fabio Quartararo, Marc Marquez e Maverick Vinales

A fine gara Giacomo Agostini, un'altra leggenda di questo sport, ha detto che prima della fine della stagione, El Diablo conquisterà una vittoria. Non sarà facile, ma è questione di tempo per la prima vittoria. Tra qualche anno, all'ultimo giro di un Gran Premio, Marc Marquez e Fabio Quartararo potrebbero contendersi non una semplice vittoria, ma un Campionato del Mondo. La sfida tra presente e futuro della MotoGP è appena cominciata.

*Foto di Claudio Pasquazi