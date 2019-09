Inquinano venti volte in più delle auto. Sono le navi da crociera

Le navi da crociera inquinano. Quanto? Venti volte in più delle auto. Nel 2017 lsono state 203 le imbarcazioni di lusso che hanno solcato i mari europei con un'emissione di 62mila tonnellate di ossidi di zolfo e 155mila tonnellate di ossidi di azoto. Stiamo parlando di emissioni nocive per venti volte superiore a quella emessa da 260milioni di automobili circolanti in Europa. Barcellona la più danneggiata mentre Venezia si piazza al terzo posto tra le città portuali più inquinate.

Tra le cinquanta città più inquinate, riferisce Altreconomia, dieci sono italiane. Venezia si piazza al terzo posto, dunque, preceduta da Barcellona e Palma di Maiorca: nel capoluogo veneto nel corso del 2017, 68 navi da crociera hanno stazionato per poco meno di 8mila ore, liberando in atmosfera 27,5 tonnellate di schifezze.

Seguono lo scalo di Civitavecchia al quarto posto (76 navi, per un totale di 5.466 ore durante le quali sono state emesse 660mila chilogrammi di ossido di zolfo), Napoli e Genova (rispettivamente al dodicesimo e tredicesimo posto), La Spezia e Savona, Cagliari, Palermo, Messina e Bari.