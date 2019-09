Cori(Lt), 24enne rapina locale e gioca il denaro alle slot machine dello stesso

I carabinieri della stazione di Cori (Lt) insieme ai colleghi di Cisterna di Latina, sabato 21 settembre hanno arrestato nella flagranza del reato di "rapina" un 24enne del luogo, che in evidente stato di alterazione psicoficica, ha aggredito il gestore di un'attività commerciale facendosi consegnare il denaro contenuto nella cassa, per poi giocarlo alle slot machine presenti all'interno del locale. La vittima, 60enne, dopo essere stata visitata presso il punto di primo soccorso di Cori, è stata giudicata guaribile in 5 giorni per le conseguenze di

vari traumi patiti. L'arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Latina, per la celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall' Autorità Giudiziaria.