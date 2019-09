27 Settembre. Giornata Mondiale del Turismo con "Turismo tra i Banchi"

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea organizzata da Frascati Scienza, che ogni anno accade contemporaneamente in 116 città Italiane e in tutta Europa. L’obiettivo è quello di promuovere la scienza e la ricerca, partendo dalle scuole e i giovani, che hanno a disposizione una grande varietà di attività, che iniziano la mattina e finiscono a mezzanotte in punto. Organizzata da Frascati Scienza, nel Lazio gli eventi sono tanti e vedono la partecipazione di associazioni e Università come l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, coinvolgendo alcuni dei borghi più belli della Regione in un programma ricco di laboratori e attività a tema.

Il 27 Settembre non segna soltanto l’inizio della Notte Europea dei Ricercatori, ma anche la Giornata Mondiale del Turismo.

L’Università di Cassino e Turismo tra i Banchi

Una giornata per conoscere il nostro territorio, l’importanza della ricerca delle nostre tradizioni e della promozione del Lazio. Uno studio e una ricerca che per cambiare il nostro futuro deve cominciare dai più piccoli.

“Turismo tra i Banchi”, promosso dalla casa editrice Discoverplaces.travel, in collaborazione con l’Università di Cassino si incontreranno al Castello di Gaeta con una mattinata di laboratori alla scoperta di Gaeta e del territorio, insieme agli studenti delle scuole medie e elementari di Itri e Gaeta.

Un’occasione per diventare veri e propri “Ricercatori del Turismo”, ricostruendo la storia di questi borghi insieme ai loro giovani abitanti!