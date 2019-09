Viabilità, A1: Chiuso svincolo Torrenova per tre notti consecutive

Sulla A1 Milano-Napoli-Diramazione Roma sud, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di martedì 1, mercoledì e giovedì 3 ottobre, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Torrenova, verso la A1 Milano-Napoli, con orario 22:00-5:00. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo n.19 del Gra per poi immettersi sulla Diramazione di Roma sud e procedere in direzione della A1 Milano-Napoli. (Com/Mel/ Dire)