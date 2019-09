"Salviamo il pianeta perché è pieno di gnocca"

Ecco gli striscioni più originali della manifestazione italiana del "FridaysForFuture" lo sciopero degli studenti contro i cambiamenti climatici. Alcuni certamente sono a sfondo sessuale ma come scrive Grancesco Merlo su Repubblica "forse perché è l'età dei brufoli o forse perché va di moda anche in tv".

"Ci avete rotto i polmoni"

"Siamo ancora in tempo"

"Pazienza niente, studenti oper l'ambiente"

"Non si e' mai troppo piccoli per fare la differenza"

"Make love not Co2"

"Se non facciamo qualcosa, il pianeta non produrrà più geni come Totti. Auguri capitano"

"Don't fuck your Mother Earth"?

"The Planet is getting hotter than my boyfriend"

"The Seasons are more regular than my period"

"Meno ego, più eco"

"Lend a hand to save the land"

"Eat less meat"

"Destroy the pussy not the planet"

"Il clima sta canbiando, la politica no"

"Anche senza giustificazione, in piazza per la manifestazione"