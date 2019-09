La Vita è bella conquista Fiuggi e il Cantagiro

I pianisti de "La Vita è Bella", Marika Mazzonello e Filippo Garruba, sono stati tra gli ospiti speciali del Cantagiro, il prestigioso e storico evento ancora in corso nella cittadina di Fiuggi fino al prossimo 5 ottobre. Il progetto musicale che rende omaggio alle colonne sonore del cinema mondiale continua a raccogliere consensi tra gli addetti ai lavori. Dopo una tournee annuale in alcune delle più belle località italiane, con in testa Sanremo, in occasione del Festival, il progetto prodotto dal promoter Giuseppe Pipicelli ha fatto tappa nel centro termale di Fiuggi prima di una nuova ed esaltante tournee nazionale che partirà il prossimo mese di Novembre.