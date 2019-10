Anna Pettinelli distrutta dalla gelosia a Temptation Island Vip

Anna Pettinelli, la storica conduttrice radiofonica di Rds, è stata sicuramente la protagonista di questa edizione in corso del programma tv sulle coppie Temptation Island Vip In onda tutti i lunedì in prima serata su Canale 5. Con i suoi bei capelli rosa, assieme al suo compagno, il doppiatore e attore Stefano Macchi, più giovane di lei di 18 anni, nel corso della quarta puntata appena andata in onda sono stati seguitissimi e argomento di dibattito sui social. La coppia sta insieme da più di cinque anni ed era entrata nel programma convinta che mai niente potesse scalfire il loro amore. Anna Pettinelli è stata tra i trend topic più twittati su Twitter per via della sua reazione esagerata nei confronti del partner.

Macchi nel corso delle settimane si era avvicinato alla 25enne Cecilia, già corteggiatrice del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ed era evidente che tra i due fosse nata una grande complicità fatta di giochi, scherzi, risate, come ha anche ammesso la conduttrice Alessia Marcuzzi durante il falò di confronto.

Anna Pettinelli, gelosissima e, forse, un po’ insicura, è scoppiata in lacrime diverse volte durante le puntate, vittima di vere e proprie crisi. Dapprima depositaria delle confidenze di tutte le donne ‘’colleghe’’ del reality, consigliera e amica, a donna amareggiata e delusa sempre sul punto di abbandonare il programma. Finché nel corso della puntata di lunedì, non potendone più, voleva andare via senza incontrare il compagno, ha poi, giustamente, cambiato idea e deciso di fare il falò di confronto con il suo amato.

Lui, da parte sua, era sorpreso della richiesta, totalmente inconsapevole delle sue attenzioni verso l’altra donna, ma è comunque arrivato entusiasta correndo dalla sua ‘’Tata’’. Tuttavia, da subito si è trovato davanti a una reazione che non si aspettava. La Pettinelli, profondamente ferita, come lei stessa ha affermato, ha detto che il suo partner non si rendeva conto di quello che aveva fatto. Certo, non c’erano stati baci, né altro di compromettente, ma la complicità tra lui e la 25enne era visibile a tutti e specialmente a lei e questo l’aveva ferita e delusa.

Ha poi sbottato:

‘’Ti sei ‘fidanzato con Cecilia. Io sono impazzita. In 15 giorni ho visto video solo di te e Cecilia’’

‘’Siamo entrati per dimostrare a tutti che l’amore esiste e non ha età e invece non è così”

Ha detto di nuovo in lacrime.

Macchi, colpito dai pianti e dalle parole di Anna, anche se dai video mandati in onda non sembrava avere troppa cura delle reazioni che le sue azioni avrebbero potuto suscitare nella compagna nel villaggio accanto ma soltanto di giocare come un adolescente con la bella 25enne, ha chiesto scusa e si è giustificato ripetendo più volte: ‘’Ho fatto quello che mi hai detto tu, sono entrato e mi sono divertito’’. Dimostrando di essere un ragazzotto di 44 anni completamente soggiogato dalla nota 62enne.

Tutto è bene quel che finisce bene, titolava Shakespeare, e i due sono usciti dal programma insieme con la Pettinelli che ha chiosato: ‘’ Me lo porto via ‘sto catorcio’’.

Sarà pure un catorcio, ma lei sembrava persa senza il suo Stefano e lui, invece, divertirsi molto senza di lei e persino più in forma.

Foto dalla pagina di Temptation Island Vip.