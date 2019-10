Incidente sul lavoro nello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano, un morto

Un operaio addetto alla manutenzione è morto nella notte nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano (Frosinone) per un incidente sul lavoro. A perdere la vita è stato un 40enne di Pontecorvo, che lascia la moglie e due bambine. L'incidente è avvenuto nel reparto presse a freddo.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata ferita al collo da un macchinario in azione che stava spostando insieme ad un altro collega. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le segreterie territoriali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Uglm con le Rsa dello stabilimento hanno dichiarato uno sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni.

"Continua la scia di incidenti mortali, determinati spesso dalle condizioni di lavoro - hanno dichiarato Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, e Michele de Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil -. È ora di finirla. Serve un confronto sugli investimenti, sulla formazione e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessaria un'iniziativa del Governo per aumentare la prevenzione e i controlli con i servizi ispettivi, ormai sempre più in carenza anche di personale".