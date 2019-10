Cassino, preso in giro a scuola scappa da casa per farla finita: salvato 12enne

Ha appena 12 anni il ragazzo di Cassino salvato da un avvocato nel tardo pomeriggio di venerdì mentre girava da solo in via Sferracavalli. Non ha retto all’ennesima presa in giro in classe a scuola, così, una volta a casa, ha scritto un biglietto d’addio ed è uscito pensando di farla finita. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto la sua testimonianza e riaffidato il ragazzo ai genitori che nel frattempo avevano segnalato la scomparsa del figlio. La procura dei minori di Roma, titolare del caso, ha acquisito il biglietto d’addio.