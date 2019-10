Champions League. Inizio secondo tempo, Juventus - Bayer Leverkusen 1-0: Higuain

Match dell'Allianz Stadium in tempo reale.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Bender S., Tah, Bender L., Wendell, Havertz, Baumgartlinger, Aranguiz, Demirbay, Volland, Alario.

Partita da non sbagliare per la squadra di Sarri, che nella seconda giornata del girone D di Champions League ospita all'Allianz Stadium il Bayer Leverkusen. I bianconeri all'esordio hanno pareggiato contro l'Atletico Madrid, mentre i tedeschi sono stati sconfitti in casa dalla Lokomotiv Mosca.

50' - Occasione Juve: Alex Sandro mette un pallone in mezzo, Ronaldo stoppa di petto ma non riesce a girarsi per il tiro, appoggio su Bernardeschi che tira alto

48' - Occasione Bayer: sugli sviluppi del calcio d'angolo Aranguiz calcia di destro schiacciando il pallone, la palla esce non di molto

Cambio per il Bayer Leverkusen: Bosz manda in campo Amiri al posto di Demirbay

INIZIO SECONDO TEMPO

39' - Occasione Juventus: Higuain liberato sulla sinistra lascia partire un tiro di destro potente e a giro, Hradecky riesce a respingere

26' - Occasione Bayer: bel pallonetto di Havertz per Volland che in area, da sinistra, mette una palla forte e tesa in mezzo, Bonucci decisivo a deviare in angolo

17' - GOL DELLA JUVENTUS: HIGUAIN PORTA IN VANTAGGIO I BIANCONERI