Incidente stradale a Roma, anziano investe tre persone in retromarcia

Ieri mattina una Mercedes Classe A guidata da un 88enne ha investito tre persone in retromarcia. L'episodio è avvenuto in via Ferdinando Fuga a Roma, nel quartiere Flaminio. Le tre persone investite, una 14enne, un uomo e una donna, sono state ricoverate in codice rosso

Per l’anziano che era alla guida dell'auto, oltre alla contravvenzione, è scattato il ritiro immediato della patente. Oltre alle tre persone, facendo retromarcia ha urtato anche una colonnina del gas e due macchine in sosta.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo abbia sbagliato pedale: invece che il freno avrebbe pigiato il piede sull’acceleratore. Gli agenti della Polizia locale del Gruppo Parioli hanno effettuato i rilievi.