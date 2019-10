Se Caracalla non va a buon fine, McDonald's potrebbe puntare sul Nazareno

Zingaretti non lo ha mai nascosto che gli sarebbe piaciuto traslocare. "Io vorrei anche cambiare la sede nazionale del Pd - disse il presidente della Regione Lazio a che Tempo che fa - da via del Nazareno, e costruire a Roma ma anche un po’ in tutto il Paese delle sedi del Partito Democratico dove il primo piano sia destinato a dei coworking delle idee, dove ragazzi e ragazze, le donne, coloro che vogliono dare una mano, possono entrare e dire guardate che state sbagliando, secondo me noi dobbiamo cambiare posizione".

E' bene ricordare che in merito al Nazareno i maggiori quotidiani nazionali avevano pubblicato la notizia di un possibile trasloco a causa di problemi economici del partito. Le casse dei Dem sono sempre più vuote e così, per cercare di ridurre le spese, si era pensato di iniziare a tagliare proprio sulla sede, lo storico Palazzo del Collegio Nazareno situato nel rione Trevi, a due passi da via del Tritone, nel cuore di Roma.

McDonald's è già in fase di preallarme. Cambiare la destinazione d'uso poi da sede di partito a fast food sarebbe piuttosto semplice. Quasi come cambiare maggioranza.