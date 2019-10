Il fallimento della Metro C riguarda tutto il M5s. Nessuno escluso

Come scrive il blog Metro per Roma, "Nessuno pretende che in una consiliatura si costruiscano centinaia di chilometri di metropolitane (ed è nota la condizione pregressa della Città), ma da questo a riuscire nell’incredibile impresa di non fare proprio nulla, addirittura mettendo a rischio anche i cantieri già aperti, ce ne passa".

Nello specifico della linea C le talpe rimarranno bloccate sotto il Foro di Traiano. Sarà impossibili recuperarle. Stiamo parlando di due mostri lunghi 150 metri e, alte 9. Stavano scavando le gallerie della Metro C quando il Comune ha annunciato che non ci sono più soldi. Non ci sono più soldi per disseppelire queste due enormi macchine scavatrici. Rimarranno sotto terra nei secoli dei secoli. A meno di un miracolo.

"Non potendo più intervenire sulle talpe - scrive ancora Metro per Roma - il tema adesso è trovare un modo per realizzare nella maniera più efficace la stazione Venezia, ma i dipartimenti appaiono del tutto disinteressati al tema, rispecchiando l’assenza dell’assessorato. A questo si aggiunge la latitanza della sindaca su questo tema, forse già incasinata con la questione della spazzatura. Non basta: questo disinteresse totale nell'ambito trasportistico (e non solo) dimostra la totale assenza di programmazione di un intero movimento politico. E non solo a livello locale, zero carbonella.