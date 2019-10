Omicidio poliziotti. Lunedì Sap e Ovp a Velletri: "Fiaccolata per la sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo da Ovp: Officine di Valori e Progetti e il Sap Lazio, sindacato Autonomo di Polizia

Una Fiaccola per la Sicurezza

L’Associazione OVP ed il SAP Lazio, hanno organizzato per lunedì 7 ottobre 2019 dalle ore 19.00 a Velletri, con partenza da Piazza Mazzini, una Fiaccolata Ecologica (Le torce saranno quelle degli smart phone), in memoria dei due Eroi Poliziotti, assassinati a Trieste, sono invitate tutte le associazioni ed i cittadini, che potranno partecipare senza bandiere o simboli, portando con se solo il proprio cellulare e l’amore ed il rispetto per le Forze dell’Ordine, “abbiamo scelto Velletri, simbolicamente, per portare tutta la nostra vicinanza ai nostri due ragazzi e soprattutto alla famiglia di Matteo, originaria proprio di Velletri.

Sono invitate a partecipare tutte Le Autorità Istituzionali e Politiche che come ogni cittadino, parteciperanno senza simboli e vessilli. W la Polizia di Stato, W le Forze dell’Ordine, W l’Democrazia Italiana.

Francesco Paolo Russo, segretario generale Sap Lazio: "Perché il sacrificio di Matteo e Pierluigi non sia vano, chiediamo, pretendiamo, più attenzione e investimenti concreti, in uomini, mezzi e garanzie funzionali che ci facciamo lavorare con serenità e professionalità".