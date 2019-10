Corrado Caporossi, il dentista ricercatore che la Spagna ci invidia

A Cartagena, Spagna, tra Valencia e Malaga sono in corso in questi giorni i lavori di preparazione di un importante Congresso internazionale di Odontoiatria estetica, il Congresso Semo 2019, (Sociedad Espanola de Medicina Oral) e che si svolgerà nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 novembre. Il Congresso affronterà il tema delle faccette dentali e il loro passaggio, da analogico a digitale. Sarà una delle tante occasioni per il Dott. Corrado Caporossi, medico e ricercatore valmontonese, relatore del Congresso, per far conoscere a una platea di medici dentisti che arrivano da tutta Europa, le tecniche sempre più affinate e precise che ormai stanno portando questa branca della medicina a risultati straordinari e impensabili fino a qualche anno fa.

Corrado Caporossi è sempre stato un irregolare. Medico dentista, ha subito affrontato la professione con lo spirito del ricercatore e l'esigenza di fare di più e meglio, di andare oltre il già visto, la necessità di non accontentarsi e di non compiacere a tutti i costi il paziente. "Il paziente va innanzitutto curato, poi accontentato". E questo atteggiamento lo ha portato negli anni a rafforzare le sue tecniche di prevenzione e cura con continui aggiornamenti e a seguire i congressi più interessanti in Europa e nel Mondo fino a diventare egli stesso relatore in quei congressi. In Europa, la Spagna è nazione all'avanguardia nell'odontoiatria ed è in Spagna che il Dott. Caporossi trova il presidio giusto per approfondire i suoi studi e per impiantare le sue ricerche.

Con i colleghi docenti Universitari e ricercatori di Valencia (Universitat de Valencia) è sostenitore di una Medicina orale e di una "Odontoiatria di qualità", contraria alla "Odontoiatria commerciale". Lo spirito e l'entusiasmo con cui divulgano gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche, il modo in cui promuovono i seminari, i corsi di formazione per giovani odontoiatri e lo scambio scientifico tra Paesi, rende l'idea di quanto sia importante il loro lavoro incessante. E quale sia la soddisfazione nel riuscire a consegnare ai pazienti risultati inattesi, frutto di un lavoro di squadra esemplare.

Dott. Corrado Caporossi