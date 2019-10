Incendio Portuense, i Vigili del fuoco portano in salvo 7 persone

Nella giornata di sabato intorno all'ora di pranzo un incendio ha messo in pericolo la vita di 7 persone. Erano da poco trascorse le ore 13 e in via Ascanio Rivaldi, 34, nel quartiere Portuense a Roma, in un fabbricato a sei piani scoppia un incendio che coinvolge un appartamento posto al terzo piano. Scatta l'allarme e sul posto arrivano tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, con il supporto di un'autoscala, un'autobotte, un carro teli e il nucleo SAF. Dopo aver messo in salvo 7 persone, residenti nell'appartamento e in quelli adiacenti, l'intervento è ancora in corso, per le operazioni di spegnimento. E' coinvolto anche un appartamento al quarto piano. Nel sembra ci siano feriti.