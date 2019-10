“Io sto con Sergio Pirozzi”: striscioni per l’ex sindaco di Amatrice

“Io sto con Sergio Pirozzi”. Alcuni striscioni sono apparsi in città nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019; in particolare, uno si trova di fronte il Tribunale di Rieti e recita “Chi ha scavato con le proprie mani per la sua gente non può essere punito”. Sono parole di sostegno al consigliere regionale Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, rinviato a giudizio (insieme ad altre 5 persone) per i crolli di piazza Sagnotti, nella quale sono morte 7 persone. Pirozzi, in una nota, si era detto “basito” per il rinvio a giudizio, pronto ad affrontare il processo “a testa alta”.

L'ex sindaco di Amatrcie, Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale del Lazio, è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Rieti, Giovanni Porro, per il crollo di una palazzina ex Ina Casa in piazza Sagnotti. L'edificio era crollato la notte del 24 agosto 2016 a causa del terremoto. In quel crollo persero la vita sette persone. Insieme a Pirozzi sono state rinviate a giudizio altre cinque persone. Si tratta di Ivo Carloni (il progettista), i tecnici del Genio civile Valerio Lucarelli, Giovanni Conti e Maurizio Scacchi, e l'allora comandante dei vigili urbani di Amatrice Gianfranco Salvatore. Una ulteriore indagata, Virna Chiaretti, responsabile tecnico del Comune di Amatrice, è stata prosciolta, mentre un quarto dirigente del Genio Civile, Maurizio Peron, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Stando all'inchiesta dei pm Lorenzo Francia e Rocco Gustavo Maruotti la palazzina, in seguito al sisma dell'Aquila del 2009, fu ristrutturata ma senza rispettare le norme antisismiche. Secondo l'accusa il progetto avrebbe contenuto "gravi errori" e un "indicatore di rischio inattendibile e non realistico".