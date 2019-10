Montelanico, Carella: scuola inagibile da un mese, nessuna soluzione in vista

L' Onorevole Renzo Carella (Pd) ha segnalato una situazione di disagio nel plesso scolastico situato nel comune di Montelanico (Rm). Il deputato, nato a Carpineto Romano, ha postato su Facebook il seguente testo:

"L'inagibilità del plesso scolastico di Montelanico sta creando tantissimi problemi alla popolazione scolastica locale. Soprattutto ai ragazzi che frequentano le scuole elementari, che da circa un mese non svolgono lezioni regolari. Non spetta a me indicare soluzioni, spero che la sicurezza dei bambini e dei loro insegnanti sia tenuta in alta considerazione, anche se il comune di Carpineto ha dato ampia disponibilità a ospitare gli alunni presso le proprie strutture, a oggi non si vede ancora una soluzione che garantisca lo svolgimento delle lezioni e la normalità scolastica. Alcuni genitori e insegnanti mi hanno sollecitato per un interessamento soprattutto per una petizione rivolta al Prefetto che a oggi non ha sortito risposta.

Oggi stesso ho interessato il senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd, perché intervenga presso le autorità scolastiche provinciali e Regionali e il Prefetto di Roma affinché sia trovata una immediata soluzione". Così Renzo Carella su Facebook.

Riguardo il post dell'onorevole Carella, alcune mamme hanno risposto esprimendo il loro malcontento attraverso commenti critici verso il sindaco di Montelanico, Raffaele Allocca. "I bambini non vanno a scuola e il loro Sindaco dorme!", scrive una donna, e poi "Non capisco come certe persone riescano a essere credibili in campagna elettorale" - sbotta un cittadino - "so che addirittura si rifiuta di ricevere i cittadini", denuncia lo stesso.