Se non avete il fisico non ci andate in Tv da Lilli Gruber: vi asfalterà

Megli essere temuti che amati. E quando si ha paura si cerca di scacciarla. Ecco quindi che su Change.org, è stata aperta una raccolta firme per chiedere a La7 di rimuovere la giornalista dal suo ruolo di conduttrice di "Otto e Mezzo", la trasmissione quotidiana in onda sul canale televisivo di proprietà di Urbano Cairo. Le firme potrebbero arrivare a 4 mila. Il tutto è stato lanciato dal Movimento Roosevelt di Gioele Magaldi.

«Lilli Gruber non sembra essere in grado di fare il mestiere della giornalista in maniera obiettiva ed equanime – si legge nel primo paragrafo del testo con cui è stata lanciata la petizione una settimana fa -. Il suo stile di giornalismo, giudicato fazioso e strumentale all’agenda politico-finanziaria neoliberista, offende troppe persone per poter continuare ad avere uno spazio importante come quello di Otto e Mezzo".

Nelle motivazioni si fa riferimento, tra gli ultimi episodi, anche al commento non proprio ortodosso sul fisico di Matteo Salvini. "Chiediamo dunque che La7 rimuova Lilli Gruber dalla posizione di presentatrice di Otto e Mezzo, o sostituisca la trasmissione con qualcosa di nuovo ed informativo". Ma se una è tosta che male c'è?