Ministro Costa: a breve discarica Colleferro chiude, alternativa per Roma?

Dai primi giorni di gennaio la discarica di Colleferro, dove Roma conferisce tutti gli scatti del suo trattamento, chiuderà e la Capitale, senza una soluzione alternativa, rischia matematicamente di andare in emergenza se per quel termine non avrà trovato una discarica alternativa.

c e, parlando proprio a Colleferro, a margine dell'avvio dei primi interventi di bonifica della Valle del Sacco, si è espresso cosi' rispetto alla volontà di Roma di non trovare una discarica che raccolga l'eredità dell'invaso di Colleferro: "Il tema è che hanno un pizzico di tempo per individuare soluzioni alternative ma per poterle trovare tu Ama devi dare dimostrazione che hai il bilancio approvato e sei soggetto credibile dal punto di vista finanziario.

Si sta andando verso questa direzione. Su questo sono abbastanza tranquillo. Noi continuiamo ad aiutare". (Mtr/Dire)