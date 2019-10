Via le bottiglie di plastica. Nelle scuole arrivano le borracce in alluminio

La Regione Lazio fa sul serio e per eliminare il consumo di bottigliette di plastica nelle scuole del nostro territorio comprerà 13mila e 500 borracce in alluminio, con la stampa del logo Regione Lazio e di un logo adeguato, per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente Plastic free.

Zingaretti metti sul piatto della bilancia 50mila euro. Il tutto per favorire la riduzione degli imballaggi e l’eliminazione della plastica monouso all’interno delle scuole. Ottima idea.

E' bene ricordare che l’alluminio è un elemento naturale molto diffuso sul nostro pianeta. E' resistente con caratteristiche di lavorabilità, durezza e lucentezza. Inoltre è un materiale 100% riciclabile, infinite volte. Offre una barriera contro la luce, i gas ei vapori, proteggendo il prodotto contenuto all’interno da eventuali sbalzi termici. Insomma bravo Zinga.