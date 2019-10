Gusto Gourmet: Arrivano le novità di Casa Vissani per Autunno-Inverno 2019/2020

Vento di novità a Casa Vissani. Gianfranco e Luca Vissani hanno preparato le proposte che accompagneranno il Calore e la Brillantezza di Casa Vissani per la stagione autunno - inverno 2019/20. Eccole.

Proposta 3Levels. Proposta innovativa che cerca di dare al cliente la massima libertà di scelta andando a creare un menu ad hoc con:

1° Livello (4 pietanze a scelta libera tra le 9)

2° Livello (6 pietanze a scelta libera tra le 9)

3° Livello (proposta completa di seguito meglio rappresentata)

Do maggiore di Melanzane all'Estragon, Tartufi di mare e Cetrioli al pepe lungo

Minestra di cachi, timo, sedano e rapa bianca, foie-gras, tè all'arancia, tartufo nero e vacca rossa.

Hula hoop di pasta gialla alla radice nera, mandorle tostate, polvere di riso venere.

Testaroli al saluto di nepetella, pecorino, pinoli e calameretti crudi, uva moscato all'anice stellato.

Quadrato di morone croccante, alici di menaica e aglio nero, raviolini di amarena, cipolla e basilico.

Quaglia, mango all'aceto dio josko e rapa rossa, leggero di vitella e cocco alla farina di ghiande.

Formaggi in scatola (6 pezzi a scelta libera dalla scatola)

Modalità aereo - pasta foncer e tamarillo, squacquerone e papaia al cerfoglio, cous cous di ananas con bianco, latte e fondente.

Piccola pasticceria e praline

Nuova Proposta Creazioni di Stagione



Per ognuno di noi c’è stagione e stagione, c’è esperienza ed esperienza, ci sono risultati e risultati... dove siamo più o meno predisposti, come tutte le attività bisogna crederci ed alimentarle quotidianamente, proprio come fa Casa Vissani con chi crede in lei! Questa, prima di essere una proposta, è anche una sezione della carta dove il cliente può scegliere liberamente anche il piatto individuale per farsi la sua esperienza che più lo soddisfa.

IL MENU

Cappesante con mirtilli e vino rosso, uva moscato al burro di tartufo bianco, marrone arrosto (G,H,L,N)

Ravioli con polenta, aglio, olio e peperoncino, porcini crudi e carote (A,C,G,I)

Bollitotè con giardiniera in salsa verde (A,I)

Formaggi in scatola

(n 6 pezzi a libera scelta dalla scatola)

Dessert

(A libera scelta dalla carta)

Allergeni

I COSTI

Proposta creazioni di stagione completa

(vini ed extra esclusi)

160€ a persona

Hakuna Matata

Tante le novità dalla Proposta 3Levels a Creazioni di Stagione con la rispettiva proposta sino ad arrivare all’evento che si contraddistingue…. Hakuna Matata (il Vissani che non ti aspetti) con Gusto e Ricerca il Re Leone della Cucina, Vissani, attraverso i Menu Simba e Nala ci farà riscoprire i nuovi sapori della tradizione, nella Giungla dei Cucinieri.

Anche con l’opportunità di pernottare, solo su prenotazione online e servito in sala Rock.

MENU SIMBA

Liquido di lenticchie, uva e polpettine di ciauscolo

Carnaroli alla liquirizia

Stecca di vitella soia e zenzero, purè di patate all’arancia

Sfogliatina di pere con gianduia

€ 40,00 a persona (vini ed extra esclusi)

MENU NALA

Baccalà fritto con Valeriana e Mango al pepe selvaggio

Gnocchetti con moscardini al burro di Whisky e salvia

Salmone con verza al vino rosso, zucca gialla e amaretto

Millefoglie in salsa fondente

€ 55,00 a persona (vini ed extra esclusi)

NB:

Si intendono esclusi i menu baby friends e i vantaggi app e non potrà essere richiesta come regala emozioni.

SIMBA CON PERNOTTAMENTO

Aperitivo di benvenuto al tavolo con flut di bollicine

Cena con menu Simba per due persone

Pernottamento in camera deluxe Essential

Prima colazione in camera

Costo a coppia € 300,00 (vini ed extra esclusi)

NALA CON PERNOTTAMENTO

Aperitivo di benvenuto al tavolo con flut di bollicine

Cena con menu Nala per due persone

Pernottamento in camera deluxe Essential

Prima colazione in camera

Costo a coppia € 330,00 (vini ed extra esclusi)

Nel caso di upgrade in camera deluxe superior il costo subirà un aumento di € 50,00 a pacchetto mentre nel caso di upgrade in camera Junior Suite il costo subirà un aumento di € 150,00 a pacchetto.

La Brigata di cucina di Casa Vissani



