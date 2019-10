"Dogs & Friends", un weekend per gli amici a quattro zampe a Valmontone Outlet

Sabato 18 ottobre e domenica 19, a Valmontone Outlet (Rm) torna lo shopping a quattro zampe grazie a “Dogs & Friends”, l’iniziativa dedicata a momenti di gioco e incontro con i nostri amici più fedeli. Il villaggio dedicato allo shopping in provincia di Roma organizza la manifestazione per il terzo anno consecutivo.

Il Programma

Sabato 19 ottobre , l’evento si baserà sull’importanza dell’educazione cinofila nel rafforzamento della relazione con il proprio cane; gli educatori del centro RANTAPLAN affiancheranno i padroni nelle numerose attività, dalla Nosework Scent Detection , l’esercizio cino-sportivo per affinare l’olfatto, ai percorsi di Agility Dog e Rally Obedience, basati sulla reciproca fiducia e collaborazione tra il cane e l’uomo. Concluderà la sessione di prove la Disc Dog, una disciplina affascinante in cui cane e conduttore si esibiscono in figure acrobatiche grazie all’uso del frisbee.

Domenica 20 ottobre , la giornata sarà interamente dedicata al contest: i giudici valuteranno e osserveranno i cani, suggerendo ai padroni anche dei piccoli consigli pratici. Terminati i giudizi, verranno dichiarati i vincitori delle relative categorie che andranno a disputare il Best in Show, l’ultima competizione in programma che premierà il cane migliore.

L'ingresso è libero.

Per partecipare alle iniziative in programma ci si può iscrivere gratuitamente all’indirizzo info@barnies.it indicando nell'email nome e cognome, nome del cane, razza, età e sesso.