L'incredibile storia di Frankie Baroni che pesca a Fiumicino una spigola di 8 kg

"Ciao a tutti, mi presento, sono Francesco Baroni, di Roma. Sono un ragazzo amante della pesca e nei giorni passati per me si è avverato un sogno. Vi scrivo perché volevo rendervi partecipi di una fantastica cattura effettuata da me a Fiumicino, una spigola record di 8,4 kg, mai pescata di queste dimensioni. Ma la cosa più bella per me non è tanto il fatto di aver preso un pesce così grande ma la dedica particolare che ho fatto, ed è per questo che mi farebbe piacere venisse pubblicata da voi". Detto, fatto. Ecco la dedica:

"Ciao papà, sai, mi manchi...che peccato non poterti raccontare tante cose. Questa notte mi sei mancato da morire! Ricordo ancora quando ero poco più alto di 130 cm e pesavo al massimo 30 kg tu mi regalasti la prima canna di bambù, che emozione! Da lì le sveglie di mattina presto per andare a pesca e tu che mi dicevi sempre “Stà attento!”. Il più delle volte portavo a casa pesciolini minuscoli e tu e mamma per farmi contento li pulivate con tanta pazienza, li cucinavate e li mangiavamo tutti insieme. Oggi a distanza di tanti anni, anche se non ci sei più, coltivo ancora quella sana passione della pesca, che tu mi hai trasmesso e che mi fa stare bene. Avrei solo voluto farmi qualche pescata in più con te, avrei voluto avere più tempo... questa eccezionale e straordinaria cattura la dedico a te che, come me, amavi pescare. Nella pesca, come nella vita bisogna crederci sempre, dare il massimo. Ieri sera ho avuto la bravura, la tenacia, la costanza, ma anche un po’ di culo di pescare questa spigola di mare di oltre 8 kg. Raramente si vedono pesci di queste dimensioni e mi sembra quasi che sia un tuo dono. Ora mi godo questo momento che ancora non mi sembra reale e dedico a te quest’incredibile impresa!"

Auguri, Francesco, crediamo anche noi che questa pesca straordinaria possa avere un significato speciale!