Regione Lazio, finalmente arriva la legge sui servizi culturali

"La legge sui servizi culturali, approvata oggi alla Pisana, ci permette di riordinare completamente uno dei settori più importanti della nostra regione, quello che comprende musei ed eco-musei, biblioteche, archivi, fondazioni, istituti culturali e parchi archeologici. Un giacimento culturale di valore inestimabile su cui abbiamo scelto di investire ancora di più, consapevoli di ciò che esso può dare sia sotto il profilo dello sviluppo turistico e culturale del Lazio che in termini di indotto economico. Rispetto alla norma precedente, risalente al 1997, abbiamo introdotto una visione adeguata ai tempi, distinguendo le competenze tra Regione ed Enti locali, coniugando le politiche culturali con quelle che riguardano ambiente e attività produttive e fissando criteri chiari per stanziare fondi e stabilire gli interventi da adottare secondo ambiti e priorità”.

Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione della Regione Lazio, al termine della votazione in aula, alla Pisana, per l’approvazione della legge “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”.