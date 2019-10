Marco Mengoni, una voce anche per l'ambiente

Marco Mengoni, non è soltanto un cantante di successo e una voce di enorme talento, tanto da essere stato l'unico italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Music Awards, ma è anche sensibile alle questioni ambientali che affliggono il nostro pianeta.

il suo impegno e l'attenzione verso l'ambiente dice di averlo imparato da nonno Sestilio. Così, all'evento sull'economia circolare all'Auditorium parco della musica, dice di essere cresciuto nel rispetto della natura. Il cantante è grato al nonno per averlo reso consapevole del legame con l'ecosistema ed è consapevole che occorre essere educati fin da piccoli a considerare fondamentale l'armonia dell'ambiente e il valore di tutti gli esseri viventi.

Alcuni gesti concreti scelti dal cantante

Mengoni è anche testimonial della campgna "Planet or Plastic", con atti concreti; ad Agrigento dove ha tenuto un concerto, sono state evitate luci non indispensabili, per ridurre l'inquinamento luminosos e gli sprechi. E il nuovo disco è inciso su fibra di mais e non di plastica.

Marco ha imparato davvero, come canta in un suo brano, che cos' è "l'essenziale".

