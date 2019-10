Maria Teresa Ruta denuncia: alle donne in Tv non è permesso avere rughe

Nel programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo su Rai1 Maria Teresa Ruta si è aperta ad una sua vicenda biografica dolorosa e traumatica: lo stupro subito alcuni anni prima di conoscere l'ex marito Amedeo Goria, che si dichiarò disposto ad un matrimonio di amore non consumato pur di aiutarla ad uscire dalla terribile esperienza, e pur di rimanere accanto a lei. La Ruta racconta come questo orribile ricordo ha condizionato la sua vita affettiva e la fiducia nel prossimo, e ha rivelato dettagli su come è stata spogliata della camicetta mentre non riuscirono a sfilarle del tutto i jeans. Con Goria la Ruta dice di aver ritrovato l'amore e la gioia di stare con gli altri.

Ingiustizie sessiste anche in Tv

In un mondo dominato dagli uomini con l'aggressività, la disuguaglianza regna anche in Tv, denuncia la ex showgirl, infatti le conduttrici con qualche ruga vengono allontanate dai dirigenti, mentre le pancette e i chili di troppo degli uomini vengono tollerati senza problemi.

Dalla donna ci si aspetta sempre qualcosa che sia legato al suo corpo e forse la violenza di genere parte proprio da questa aspettativa iniqua ed errata.

