Incidente Santa Severa, cade aereo ultraleggero, una vittima e un codice rosso

Venerdì 1 Novembre, giorno della ricorrenza di Ognissanti, dopo le ore 16, a nord di Roma in zona Santa severa, Marina di Tolfa, nel Comune di Santa Marinella, per cause imprecisate un aereo ultraleggero biposto precipitava in aperta campagna.Alle segnalazioni dei testimoni accorrevano i soccorsi dei Vigili del Fuoco, con tre squadre del comando di Roma, Cerveteri e Civitavecchia. Probabilmente l'aereo nella caduta ha tranciato anche i cavi di un traliccio. L'impatto è stato terribile. C'erano due uomini a bordo, di età media, uno ne è rimasto vittima e un altro, gravemente ferito, è stato ricoverato in codice rosso. L'intervento è ancora in corso.