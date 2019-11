Il Lazio riparte in piccolo

Presentati i risultati del Bando Regionale per i Piccoli Comuni del Lazio che premierà ben 108 progetti arrivati da altrettanti borghi, e la Festa dei Piccoli Comuni che si svolgerà a Roma il 10 novembre, giunta alla sua seconda edizione e coordinata da Legambiente Lazio: l’evento si articolerà in momenti di festa tra iniziative musicali, rassegne di spettacolo dal vivo, esposizione di prodotti dell’artigianato locale, per la valorizzazione del patrimonio e del territorio di tutto il Lazio.

“I Piccoli Comuni sono oggi protagonisti delle politiche regionali in un successo chiaro e positivo che va dal bando a loro dedicato a tutte le azioni concrete messe in campo per il loro rilancio – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, presente alla conferenza stampa in Regione – e domenica prossima torneremo a festeggiarli tutti insieme nel cuore della capitale -. La Festa dei Piccoli Comuni del Lazio rappresenta ancora una volta, una possibilità di concedere spazio totalmente dedicato ad attività, grazie alle quali si arricchiranno romani e turisti, in una proposta sana, bella e ecosostenibile; con il coinvolgimento diretto di amministrazioni, cittadini e associazioni locali, con i sindaci, le bande, i gruppi del folklore, insieme alle istituzioni regionali, per rappresentare quanto di meglio sa esprimere la Piccola Grande Italia.

L’appuntamento è per il 10 novembre a Roma, per trascorrere un’intera giornata all’insegna del rilancio dei borghi e nella valorizzazione del loro potenziale turistico, enogastronomico, folkloristico, rilanciando con loro, anche la chiave di sviluppo tutta ambientale e ecosostenibile che rappresentano. È straordinario vedere in quanti ci abbiano chiesto di poter essere presenti e faremo di tutto per garantire a ciascuna di queste piccole grandi istituzioni, la possibilità di partecipazione attiva all’evento”. Alla Festa di domenica che si svolgerà in Piazza San Silvestro dalle 9.30 alle 18.30, sono già oltre 60 i comuni dell’area metropolitana di Roma e delle quattro provincie ad aver aderito oltre ad ANCI e ANPCI, in un successo di adesioni e partecipazione senza precedenti.