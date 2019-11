Fine settimana all'insegna di pioggia e forti venti

Se fino al termine del mese di ottobre le temperature sono state quasi estive, almeno al centro sud, dai primi di novembre è il caso di dire che si cambia aria...il vento forte sarà un segno costante del maltempo in attività già in queste ore.

“Instabilità” sarà la parola chiave per capire cosa ci riserva il week-end in arrivo, infatti il fine settimana del 9 e 10 novembre sarà caratterizzato da piogge e temperature in calo alternate a sporadici momenti soleggiati; vediamo dove nel dettaglio.

Al Nord un iniziale situazione di maltempo e freddo si concluderà con schiarite. Attenzione alla nebbia in Val Padana e alla neve che fioccherà sulle cime più alte!

Sulla Sardegna e sul litorale tirrenico avremo perturbazioni per la giornata di sabato, e perturbazioni alternate a schiarite sulla fascia adriatica per quella di domenica. Domenica nella zona tirrenica giungerà invece un vortice ciclonico, cioè un moto rotatorio di atmosfera associato a precipitazioni e venti violenti. Il vortice colpirà soprattutto la Sardegna.

Al sud ancora piogge e temporali per l'intero fine settimana.

Anche l'inizio della prossima settimana non promette bene, in arrivo infatti ancora perturbazioni.

Per quanto rigurda i forti venti, occorre aggiungere che pare siano una caratteristica immediata del cambiamento climatico in atto, anche se secondola rivista "Le Scienze" la velocità dei venti non è ancora cambiata in maniera rilevante in Europa.

