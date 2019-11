Gigi D'Alessio e Diletta Leotta paparazzati mentre si baciano...sulla guancia

Diletta Leotta e Gidi D’Alessio: una è giornalista e conduttrice, l’altro è un cantante, entrambi noti al grande pubblico. Cosa lega Diletta Leotta e Gigi D’Alessio? Una cena insieme negli scorsi giorni: i due sono stati fotografati insieme all’esterno di un noto ristorante di Milano situato nei pressi di Porta Venezia. Ovviamente i frequentatori e commentatori dei social network si sono subito scatenati dopo aver visto le foto esclusive del settimanale “Chi”.

Ma la fantasia che li vedrebbe come una nuova coppia si è subito interrotta: alla cena era regolarmente presente anche il nuovo fidanzato della Leotta, il puglie Daniele Scardina, anche noto come Dominic Toretto. Il bacio, sulla guancia, che i personaggi famosi si sono scambiati era un semplice saluto. “Incontro al bacio” scrive Chi, che ovviamente deve sfruttare al massimo le preziose fotografie scattate dal proprio paparazzo per far sì che il grande pubblico parli dell’esclusiva. Ma, all’interno dell’articolo viene specificato come, oltre a Scardina fossero presenti tante altre persone: conoscenti di D’Alessio, conoscenti della Leotta e altri soggetti di cui non è stato fatto il nome.