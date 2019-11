Scoperta scientifica Stati Uniti: bimbi su misura attraverso l'analisi del feto

Il programma scientifico "Genomic Prediction" condotto dal Ceo della startup Loren Tellier, dell' Università nel New Jersey e pubblicato dal "Mit Tecnology Review" ha suscitato varie polemiche negli Stati Uniti. Secondo questa ricerca infatti, mediante analisi genetiche e procedure effettuate sul feto per mezzo della fecondazione in vitro, risulterebbe possibile oggi prevedere quali embrioni hanno meno probabilità di ammalarsi di 11 patologie. Il gruppo di ricerca americano che ha condotto questo straordinario test ha preso ispirazione dal film di fantascienza "Gattaca" , dove era possibile scegliere la composizione genetica del bambino che doveva nascere. Il test inoltre permette di comprendere determinate caratteristiche del feto come l'altezza e l'intelligenza. Prevista per le prossime settimane la pubblicazione di un case study sui primi clienti. Un occasione, il test, che non è stata ancora colta dai centri di fertilità statunitensi. Molte coppie, venute a conoscenza dell'incredibile scoperta attraverso passaparola, riviste e volantini, arebbero chiesto al proprio medico informazioni a riguardo.

Il progetto è ancora in fase preliminare infatti, anche se alcuni embrioni sarebbero già stati testati, il Ceo sostiene di non essere sicuro che siano stati utilizzati per iniziare una gravidanza. Il test "Gattaca", eseguito su alcune cellule prelevate da un embrione, metterebbe quindi in luce la percentuale di rischio per una serie di patologie e caratteristiche fisiche. Proprio nel mese di ottobre l'azienda ha lanciato il test chiamato "Life View" durante uno stand di specialisti in fertilità a Philadelphia. La stessa azienda ha affermato di non poter assicurare nulla riguardo sul futuro bene risultante dalla selezione pre-impianto e che questa nuova scoperta non è un test diagnostico.

