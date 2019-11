Terracina, scontro tra camion e auto sulla via Appia, deceduta una donna

Poco prima delle ore 18 di oggi, martedì 12 novembre, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, è intervenuto nel comune di Terracina (Lt), in via Appia all'altezza del km 108+900, a seguito di un grave incidente stradale. Sul posto la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco prendeva atto che un mezzo pesante e una vettura erano entrate in collisione per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine.

Il lavoro dei pompieri si è reso necessario per estrarre il corpo senza vita di una donna, di circa 80 anni, dall'abitacolo dell'automobile, oltre che per la messa in sicurezza dei mezzi.