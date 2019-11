Trasporti Lazio, lunedì 18 novembre sciopero di 24 ore in Cotral

E' accaduto sulla corsa Roma-Rieti all'altezza di Osteria Nuova: i passeggeri, sbigottiti, costretti a restare fermi per 30 minuti

Annullate le agitazioni di 4 ore in Roma Tpl e di 24 ore in Cotral. Confermata invece la protesta indetta da Cambia-Menti M410 in Atac