Ostia: vaccini antinfluenzali gratuiti per i senza tetto

Vaccini antinfluenzali gratuiti per i senza tetto. La notizia arriva proprio a poche ore dalla dichiarazione Aifa, (Agenzia Italiana del Farmaco), la quale informa che è in corso la campagna informativa antinfluenzale. Le principali raccomandazioni igieniche come lavarsi le mani dopo essere stati in luoghi affollati, resta valida, ma occorre rafforzare le proprie difese naturali con i vaccini.

La vaccinazione, ci ricorda l'Aifa, è gratuita per le fasce della popolazione a rischio, e da domani lo sarà anche per coloro che non hanno la disponibilità economica di acquistarlo: l''iniziativa partirà infatti domani, sabato 16 novembre e prevede la vaccinazione gratuita per gli indigenti del X Municipio di Roma grazie all'associazione dei "Medici Senza Fissa Dimora".

L'iniziativa di contenimento e solidarietà

"Ci occupiamo di tutelare la salute delle persone che vivono ai margini della società e spesso in condizioni di povertà- si legge in una nota- e questa situazione determina una difficoltà di accesso al sistema sanitario nazionale e conseguentemente un minor utilizzo, da parte di questi cittadini, delle cure preposte al contenimento dell'epidemia influenzale".

Quindi, "considerando la precarietà delle condizioni sociali, economiche ed igienico-sanitarie deficitarie delle persone che curiamo, e' importante attuare una politica di prevenzione e di tutela della salute".

Come si trasmettono i virus influenzali

La trasmissione interumana del virus dell'influenza "si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie- ricordano dall'Associazione- e la vaccinazione, in questo contesto, gioca un ruolo di primaria importanza, in quanto e' la forma più efficace di prevenzione dell'influenza".

Gli orari e le date

La somministrazione gratuita gratuita sarà effettuata presso la sede dei "Medici Senza Fissa Dimora" nella chiesa di S. Nicola Bari ad Ostia (via Passeroni 1), dalle 9.30 alle 11.30, nei seguenti giorni: 16, 22, 23, 29 e 30 novembre; 6 e 7 dicembre. "La campagna e' resa possibile grazie ad una collaborazione con la Asl Roma 3 e sarà effettuata fino ad esaurimento scorte", conclude la nota sanitaria.

La campagna dunque non è solo un'iniziativa solidale, ma un mezzo di prevenzione per tutti i cittadini di Ostia e la capitale.

