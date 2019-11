Vigili del Fuoco in piazza a Montecitorio, stanchi di chiedere riconoscimento

"Stanchi di chiedere, arrabbiati da amare tanto la loro professione. Oggi 15 novembre migliaia vigili del fuoco in piazza, in tutte le regioni. A Roma circa mille pompieri, coordinati dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, hanno manifestato, con un sit in piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, come in altre prefetture d'Italia, per rivendicare interventi a favore degli operativi, sui diritti e sul salario.

Parte così la mobilitazione unitaria dei lavoratori con il passaggio successivo con lo sciopero nazionale del 21 novembre, con il susseguirsi di altre giornate lotta. Al centro degli obiettivi una valorizzazione sotto l'aspetto retributivo e soprattutto previdenziale quindi una maggior tutela e garanzia degli degli infortuni e delle malattie professionali e un riconoscimento reale della specificità e dell'alta professionalità per il rinnovo del contratto di lavoro". Così i sindacati dei Vigili del fuoco in una nota.

(Ago/ Dire)