Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci: condannati gli stupratori di Viterbo

La violenza sessuale risale allo scorso 12 aprile ed è avvenuta al pub “Old Mennners” di Viterbo, e oggi gli stupratori hanno una condanna e non più solo un volto.

La condanna per i due ragazzi, ex militanti di Casapound, prevede tre anni per Francesco Chiricozzi e due anni e dieci mesi per Riccardo Licci. Secondo il difensore della vittima si tratta di una pena non soddisfacente. La donna, una 36enne di Viterbo, ha subito un trauma che la turberà per tutta la vita. Inoltre commenta che 40mila euro di danni sono ben poca cosa e che richiederanno un appello.

La sera dello stupro

La donna li aveva conosciuti al pub la sera dello stupro e li aveva poi seguiti in un altro locale dove i due le hanno offerto da bere dicendo che il pub fosse di loro proprietà, e la donna da quel momento ha iniziato a sentirsi male, forse stordita da qualche stupefacente o tranquillante.

I ragazzi avevano dichiarato che il rapporto con la donna era consensuale, ma i lividi, un dito rotto e l'occhio nero sul corpo della vittima raccontavano un'altra storia, inoltre a incastrare i due stupratori un video della durata di circa dieci minuti, anche se la violenza sembra durata molto di più, circa due ore. Le immagini del video sono palesi, spiegano anche le forze dell'ordine, che tempestivamente il 13 aprile, quindi il giorno seguente la violenza, hanno arrestato i due. Nel video si sente Chiricozzi che dice perfino “non fare così, divertiamoci un po'...”.

La terribile vicenda di violenza ha rivelato i suoi colpevoli ma non è ancora conclusa.

Leggi anche: