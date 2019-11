Sindacati: Roma-Lido e Roma-Viterbo a rischio collasso, ritardi e affollamento

"Le ferrovie concesse, la Roma Lido e la Roma Viterbo, rischiano il collasso e le conseguenze ricadono quotidianamente sui cittadini e i pendolari che usufruiscono del servizio. Lo stato delle infrastrutture, dei convogli e delle stazioni è pessimo, nonostante l'impegno profuso da parte dei lavoratori; la ripartizione degli orari e la bigliettazione non seguono nessun criterio; l'affollamento e i ritardi sono lo standard.

Non a caso le due linee sono classificate ogni anno tra le peggiori d'Italia. L'incubo può peggiorare, la situazione può diventare insostenibile: la linea potrebbe chiudere per motivi di sicurezza". Cosi', in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl del Lazio e la Uil del Lazio.

"Sono anni che le organizzazioni sindacali di settore e cittadini, studenti, lavoratori e pendolari chiedono di avviare i cantieri e di sistemare le infrastrutture dei trasporti - continua la nota -. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza le linee e di acquistare nuovi convogli. Sarebbe paradossale che le istituzioni preposte al corretto funzionamento del pendolarismo decidessero di chiudere, senza un progetto definito, una linea che serve migliaia di cittadini e di studenti, oltre chi la usa per raggiungere i luoghi di cura.

Siamo in attesa di una convocazione da parte della Regione affinché le infrastrutture dei trasporti vengano urgentemente adeguate alle norme di legge con adeguati investimenti. Ci opporremo a qualsiasi chiusura che non sia accompagnata da un sistema di mobilità alternativa. Riteniamo fondamentali le infrastrutture per migliorare il servizio e dare ai pendolari una trasporto all'altezza. Chiediamo però che i disagi per i pendolari siano contenuti il più possibile". (Rai/ Dire)